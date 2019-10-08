2019-10-08T10:11:37+03:00
Политика

Главком ВКС дал указание командирам убрать из кабинетов картины и цветы

Также по словам Сергея Суровикина, на рабочих местах не должно быть календарей и документов не в рамках на стенах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин дал указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать из кабинетов картины и цветы.

Более того, по словам Суровикина, на рабочих местах не должно быть календарей и документов не в рамках на стенах. Данное указание дал главком ВКС «в целях организации работы командиров».

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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