Главком ВКС дал указание командирам убрать из кабинетов картины и цветы
Также по словам Сергея Суровикина, на рабочих местах не должно быть календарей и документов не в рамках на стенах
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Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин дал указание командирам соединений, воинских частей и подразделений убрать из кабинетов картины и цветы.
Более того, по словам Суровикина, на рабочих местах не должно быть календарей и документов не в рамках на стенах. Данное указание дал главком ВКС «в целях организации работы командиров».
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ИСТОЧНИК KP.RU