Полуобнаженная Анджелина Джоли появится на обложке французского журнала
Анджелина Джоли появится на обложке свежего номера французского журнала Madame Figaro. Голливудская актриса предстанет в полуобнаженном виде, но, к огорчению мужской аудитории поклонников, все самое интересное скрыто мутной водой.
Хотя, стоит признать, что и без пикантных деталей, снимок может распалить интерес любого. Джоли лежит в ванной в непринужденной позе, хищный взгляд, легкий макияж и минимум украшений.
Многие уже отметили, что экс-супруга Брэда Питта затмила Мадонну, которая тоже примеряла подобный образ. Певица появилась на обложке майского номера Vogue.
Первым снимок 44-летней звезды, многодетной матери и общественницы опубликовал в соцсети редактор издания Ричард Джанорио.
В комментариях масса восторженных откликов: «Безумная жара!», «Просто совершенство!», «Прекрасная!». Причем многие сообщения оставлены на русском языке, сообщает Пятый канал.
Ранее сообщалось, что иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram. Страницу модели в соцсетях заблокировали.
ИСТОЧНИК KP.RU