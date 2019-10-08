2019-10-08T10:21:23+03:00
Звезды

Полуобнаженная Анджелина Джоли появится на обложке французского журнала

Поклонники в одни голос уверяют, что актриса затмила Мадонну, которая примеряла аналогичный образ
Елена АКИМОВА
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Анджелина Джоли снялась для обложки французского журналаАнджелина Джоли снялась для обложки французского журналаФото: REUTERS
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Анджелина Джоли появится на обложке свежего номера французского журнала Madame Figaro. Голливудская актриса предстанет в полуобнаженном виде, но, к огорчению мужской аудитории поклонников, все самое интересное скрыто мутной водой.

Хотя, стоит признать, что и без пикантных деталей, снимок может распалить интерес любого. Джоли лежит в ванной в непринужденной позе, хищный взгляд, легкий макияж и минимум украшений.

Многие уже отметили, что экс-супруга Брэда Питта затмила Мадонну, которая тоже примеряла подобный образ. Певица появилась на обложке майского номера Vogue.

richardgianoriorichardgianorio
Анджелина Джоли снялась для обложки французского журнала
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Первым снимок 44-летней звезды, многодетной матери и общественницы опубликовал в соцсети редактор издания Ричард Джанорио.

В комментариях масса восторженных откликов: «Безумная жара!», «Просто совершенство!», «Прекрасная!». Причем многие сообщения оставлены на русском языке, сообщает Пятый канал.

Ранее сообщалось, что иранского «двойника» Анджелины Джоли арестовали из-за богохульства и пропаганды насилия в Instagram. Страницу модели в соцсетях заблокировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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