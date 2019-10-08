В прокуратуру передали дело главы медцентра, где лечили актера Дмитрия Марьянова

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-08T10:31:38+03:00

Ольгу Богданову обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека

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Главу медицинского центра, Оксану Богданову, где лечили российского актера Дмитрия Марьянова, будут судить.

По последним данным, Следственный комитет передал в прокуратуру данное дело. После утверждения обвинительного заключения Богданова предстанет перед судом.

Глава медцентра обвиняется в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности. Теперь Оксане Богдановой грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU