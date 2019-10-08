Кардиологи назвали признаки приближающегося сердечного приступа
Американские кардиологи назвали признаки приближающегося сердечного приступа, которые люди игнорируют.
По статистике болезни сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест в мире по смертности. Продлить работу главного органа поможет здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью.
Согласно статистическим данным Американской ассоциации кардиологов, женщины чаще сталкиваются с подобными болезнями. Но в 80% проблему можно предотвратить, главное прислушиваться к организму. Правила профилактики простые: спать восемь часов в сутки, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться, проходить ежегодные обследования.
Кстати, сон менее шести-семи часов в день тоже может привести к болезням сердечно-сосудистой системы., пишет Ридус.
Существуют тревожные сигналы, которые указывают на то, что проблема уже имеется:
Боль и дискомфорт в груди,
Одышка,
Боль в спине, обычно с левой стороны,
Боль в плече,
Ощущение переполненности желудка,
Тошнота.
ИСТОЧНИК KP.RU