2019-10-08T10:36:54+03:00
Здоровье

Кардиологи назвали признаки приближающегося сердечного приступа

Многие из них люди даже не замечают
Елена АКИМОВА
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Карлиологи назвали симптомы, указывающие на приближение сердечного приступаКарлиологи назвали симптомы, указывающие на приближение сердечного приступаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские кардиологи назвали признаки приближающегося сердечного приступа, которые люди игнорируют.

По статистике болезни сердечно-сосудистой системы занимают одно из первых мест в мире по смертности. Продлить работу главного органа поможет здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему здоровью.

Согласно статистическим данным Американской ассоциации кардиологов, женщины чаще сталкиваются с подобными болезнями. Но в 80% проблему можно предотвратить, главное прислушиваться к организму. Правила профилактики простые: спать восемь часов в сутки, избегать стрессовых ситуаций, правильно питаться, проходить ежегодные обследования.

Кстати, сон менее шести-семи часов в день тоже может привести к болезням сердечно-сосудистой системы., пишет Ридус.

Существуют тревожные сигналы, которые указывают на то, что проблема уже имеется:

Боль и дискомфорт в груди,

Одышка,

Боль в спине, обычно с левой стороны,

Боль в плече,

Ощущение переполненности желудка,

Тошнота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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