Авиасообщение между РФ и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-08T11:32:10+03:00

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Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией может произойти в ближайшее время. Такое заявление глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сделал во вторник, 8 октября, на встрече с членами партии "Альянс патриотов Грузии".

"Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", - сказал депутат.

Он напомнил, что главным условием восстановления авиасообщения является обеспечение безопасного пребывания российских туристов в Грузии. В последнее же время в республике не случалось никаких эксцессов, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня после того, как член российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время председательства на православном форуме. В Тбилиси начались массовые протесты, а граждан РФ начали экстренно вывозить из страны.

В результате президент России Владимир Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение вступило в силу в июле. Туристический сезон в Грузии был сорван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU