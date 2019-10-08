Авиасообщение между РФ и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время
Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией может произойти в ближайшее время. Такое заявление глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сделал во вторник, 8 октября, на встрече с членами партии "Альянс патриотов Грузии".
"Конкретных сроков я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать", - сказал депутат.
Он напомнил, что главным условием восстановления авиасообщения является обеспечение безопасного пребывания российских туристов в Грузии. В последнее же время в республике не случалось никаких эксцессов, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня после того, как член российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время председательства на православном форуме. В Тбилиси начались массовые протесты, а граждан РФ начали экстренно вывозить из страны.
В результате президент России Владимир Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Решение вступило в силу в июле. Туристический сезон в Грузии был сорван.
«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кресло раздора и антироссийские выступления в Грузии»