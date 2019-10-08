2019-10-08T11:02:18+03:00
Общество

Названы самые «перегруженные» туристами города мира

В рейтинг попали курорты Таиланда, Испании и Турции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые загруженные туристами города мираНазваны самые загруженные туристами города мираФото: EAST NEWS
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Эксперты составили рейтинг городов, которые ежегодно принимают самое большое число туристов. Анализ проводился из расчета количества туристов на одну квадратную милю, или 2,59 квадратного километра.

На первой строчке в списке самых «перегруженных» путешественниками городов оказался тайский Пхукет. Они лидирует с огромным отрывом. Ежегодно город посещают 9,2 миллиона гостей, то есть более 25 тысяч посетителей в день. Таким образом на одну квадратную милю Пхукета приходится более пяти тысяч туристов.

На втором месте по загруженности оказалась испанская Пальма-де-Майорке. Здесь на одной квадратной миле насчитывается 2918 туристов. И замыкает тройку лидеров Паттайя с показателем 2762 путешественников на одну квадратную милю, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того в пятерку «перегруженных» городов вошли Париж с показателем 1174 туриста на милю и Барселона - 605 туристов на квадратную милю.

В списке любимых туристами мест также оказались Анталья, Токио, Дубай, Стамбул, Бали, Мекка, Гонконг, Лондон и Бангкок. Рейтинг подготовила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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