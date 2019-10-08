Названы самые «перегруженные» туристами города мира
Эксперты составили рейтинг городов, которые ежегодно принимают самое большое число туристов. Анализ проводился из расчета количества туристов на одну квадратную милю, или 2,59 квадратного километра.
На первой строчке в списке самых «перегруженных» путешественниками городов оказался тайский Пхукет. Они лидирует с огромным отрывом. Ежегодно город посещают 9,2 миллиона гостей, то есть более 25 тысяч посетителей в день. Таким образом на одну квадратную милю Пхукета приходится более пяти тысяч туристов.
На втором месте по загруженности оказалась испанская Пальма-де-Майорке. Здесь на одной квадратной миле насчитывается 2918 туристов. И замыкает тройку лидеров Паттайя с показателем 2762 путешественников на одну квадратную милю, передает сайт телеканала «Звезда».
Кроме того в пятерку «перегруженных» городов вошли Париж с показателем 1174 туриста на милю и Барселона - 605 туристов на квадратную милю.
В списке любимых туристами мест также оказались Анталья, Токио, Дубай, Стамбул, Бали, Мекка, Гонконг, Лондон и Бангкок. Рейтинг подготовила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР), передает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU