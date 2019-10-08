Сирийские саперы подорвали пещеру, в которой укрывались террористы

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-08T11:46:09+03:00

Здесь же в Идлибе обнаружили хранилище боеприпасов и мастерскую по изготовлению дронов

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Саперы сирийской армии подорвали пещеру в южной части провинции Идлиб. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" использовали подземные тоннели как убежище, а также хранили здесь боеприпасы и изготавливали ударные беспилотники.

По словам командира саперного подразделения Имада Хасана, уничтоженная пещера была лишь одной из многих, расположенных в данном районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU