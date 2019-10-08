2019-10-08T11:53:15+03:00
Дом. Семья

Кинологи составили рейтинг «вредных» собачьих пород

Питомцы из списка не приспособлены выполнять команды и плохо поддаются дрессировке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые вредные породы собакНазваны самые вредные породы собакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кинологи составили рейтинг собачьих пород, обладающих своенравным характером и сложно поддающихся дрессировке. При этом специалисты добавили, что указанные породы попали в список отнюдь не из-за того, что эти собаки не сообразительны и не могут понять, что от них хотят, они именно «вредничают».

Рейтинг возглавила афганская борзая. Эта собака сохранила внешний вид и черты характера ее предков, а вот приспособилась к людям порода плохо: на оклик человека собака реагирует неохотно, не любит выполнять команды. Афганские борзые имеют очень чувствительную психику, по характеру их часто сравнивают с кошками.

На втором месте рейтинга расположились басенджи. Эти собаки практически не умеют лаять а издают звуки, которые присущи только этой породе и скорее напоминают урчание. Они любят вылизывать себя, чем так же напоминают котов. Зато выдрессировать эту породу почти невозможно, передает сайт телеканала «Звезда».

Третью позицию рейтинга заняли бульдоги. Эти собаки считаются одними из самых преданных и благородных, кроме того, они отличные охотники. Однако в дрессировке хозяевам предстоит проявить терпение, порода не любит приспосабливаться к командам и правилам.

Кроме того, скверным характером обладают чау-чау, русская борзая, бладхаунд, пекинес и мастифф. Безнадежными в дрессировке принято считать биглей, а также к выполнению команд не приспособлен бассет, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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