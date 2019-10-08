В кафе Подмосковья двое кавказцев набросились с ножами на посетителя

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-08T11:50:48+03:00

В подмосковном кафе кавказцы напали с ножами на посетителя. ФОТО: МВД Московской области

В итоге пострадавший оказался в больнице, а преступники задержаны [видео]

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В подмосковных Серебряных Прудах двое жителей СКФО устроили дебош. В местном кафе молодые парни покалечили одного из посетителей.

Что именно предшествовало случившемуся, сейчас выясняют стражи порядка. По словам очевидцев, пред тем, как в ход пошли ножи, между парнями возник словесный конфликт. Перепалка перетекла в поножовщину.

Двое парней 22 и 24-х лет нанесли жертве несколько ножевых ранений, а потом скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, а территорию вокруг кафе стали прочесывать полицейские.

Отыскать нарушителей спокойствия удалось неподалеку, они прятались в лесополосе, - сообщает Пятый канал.

Пострадавший сейчас находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь, а в отношении преступников возбудили уголовное дело за хулиганство и причинение вреда здоровью. Доказательств случившегося у полицейских много, из кафе конфисковали записи с камер видеонаблюдения, там виден весь конфликт.

Кстати, у преступников были сообщники, им удалось скрыться. Сейчас подозреваемые в розыске, а задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу МВД Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736518" frameborder="0"></iframe> Нападение кавказцев с ножами на посетителей кафе.Пятеро мужчин устроили разборки с посетителями кафе в подмосковных Серебряных Прудах

ИСТОЧНИК KP.RU