В кафе Подмосковья двое кавказцев набросились с ножами на посетителя
В подмосковных Серебряных Прудах двое жителей СКФО устроили дебош. В местном кафе молодые парни покалечили одного из посетителей.
Что именно предшествовало случившемуся, сейчас выясняют стражи порядка. По словам очевидцев, пред тем, как в ход пошли ножи, между парнями возник словесный конфликт. Перепалка перетекла в поножовщину.
Двое парней 22 и 24-х лет нанесли жертве несколько ножевых ранений, а потом скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, а территорию вокруг кафе стали прочесывать полицейские.
Отыскать нарушителей спокойствия удалось неподалеку, они прятались в лесополосе, - сообщает Пятый канал.
Пострадавший сейчас находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь, а в отношении преступников возбудили уголовное дело за хулиганство и причинение вреда здоровью. Доказательств случившегося у полицейских много, из кафе конфисковали записи с камер видеонаблюдения, там виден весь конфликт.
Кстати, у преступников были сообщники, им удалось скрыться. Сейчас подозреваемые в розыске, а задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу МВД Московской области.
Нападение кавказцев с ножами на посетителей кафе.Пятеро мужчин устроили разборки с посетителями кафе в подмосковных Серебряных Прудах
ИСТОЧНИК KP.RU