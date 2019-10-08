Политолог прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-08T12:11:28+03:00

В США рассказали о планах выйти из Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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США раз за разом отказывается от международных обязательств, поэтому ее выход из Договора по открытому небу вполне возможен. Такое мнение высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в ответ на заявление председателя комитета палаты представителей США по международным делам Элиота Энгеля.

«Дональд Трамп и его команда пытаются сохранять тренд на выход из всевозможных договоров и обязательств со стороны США, которые касаются военно-политических вопросов. Нынешняя администрация Трампа преследует свои цели, она пытается всячески продемонстрировать, что Америка не должна ограничивать свой военный потенциал, свои возможности различными договорённостями. Выход из этого Договора более чем возможен», — цитирует политолога RT.

Эксперт указал на разрушительный характер такой тенденции. По мнению Данюка, дальнейший выход США из международных договоренностей может привести к еще большей «эскалации международных конфликтов».

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода Америки из Договора по открытому небу. Соответствующее письмо политик направил советнику американского лидера по нацбезопасности Роберту О'Брайену, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU