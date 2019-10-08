Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-08T12:52:01+03:00

Космонавт находился на борту корабля "Союз МС-10" во время аварии в октябре прошлого года

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Американский астронавт Ник Хейг награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вручение награды связано с нештатной ситуацией, которая произошла на космодроме Байконур в октябре 2018 года. Хейг находился на борту корабля "Союз МС-10", который так и не долетел до Международной космической станции из-за аварии ракеты-носителя.

Дело в том, что двигатели второй ступени неожиданно отключились, из-за чего сработала система аварийной эвакуации экипажа. Сайт kp.ru писал, что спускаемый аппарат отделился от корабля и совершил посадку в Казахстане. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали.

"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур наградить орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера", - говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU