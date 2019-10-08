В Госдуме прокомментировали слова спецпредставителя ОБСЕ о связях России и Крыма

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-08T12:25:19+03:00

В Госдуме в очередной раз напомнили, что референдум 2014 года прошел в правовом поле Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Госдуме прокомментировали слова спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика об исторических связях России и Крыма. Во время проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit Сайдик отметил, что полуостров входил в состав СССР, «а до этого была Российская империя».

Подобное высказывание удивило посла Украины в Австрии Александра Щербу.

Зампреда комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа прокомментировал данную ситуацию ФАН. Он отметил, что «если эти слова удивляет посла Украины, то, значит, он историю не знает».

Депутат так же напомнил, что несмотря на многие противоречия, многим трудно возражать против присоединения Крыма к России, так как референдум 2014 года прошел в правовом поле.

Несмотря на это, Украина считает Крым «временно оккупированной территорией».

Сайт kp.ru писал, что Москва неоднократно указывала на изначальную принадлежность Крымского полуострова российской империи.

ИСТОЧНИК KP.RU