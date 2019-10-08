Песков: слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с действиями

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-08T12:59:04+03:00

Да и сам смысл высказываний президента США до сих пор не раскрыт

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что хочет "поладить" с Россией, но что именно скрывается за этой фразой до сих пор непонятно, поскольку слова американского лидера сильно расходятся с реальными действиями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа. Эта действительность гораздо более печальная", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в Москве ежедневно наблюдают различные проявления, которые еще больше усугубляют атмосферу недоверия между странами. Причиной, скорее всего, является непростая политическая обстановка в США, считает Песков.

"Там очень сложные процессы, противоречивые, и, наверное, это нужно самим американцам с этим разбираться. У нас своих дел хватает", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря.

Трамп неоднократно заявлял о желании "поладить" с Россией - и в 2017-м, и в 2018 году. Сайт kp.ru писал, что последний раз такая фраза звучала на прошлой неделе. Президент США заявил, что налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном было бы "разумно".

ИСТОЧНИК KP.RU