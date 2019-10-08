В России нелегальный рынок такси за последние два года вырос на 35%
Эксперты заявили, что число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в 2018 году упало на 8% с 467 тысяч в 2017 году
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Эксперты аналитического центра при правительстве РФ заявляют: в России объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году.
При этом специалисты подчеркнули, что число выданных разрешения на таксомоторную деятельность в прошлом году упало на 8% с 467 тысяч в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU