Названы лауреаты нобелевской премии по физике за 2019 год

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-08T13:31:16+03:00

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Представители Нобелевского комитета по физике назвали имена лауреатов премии в этой области за 2019 год. Ими стали сразу три исследователя - сотрудник Принстонского университета США Джеймс Пиблс, профессор Университета Женевы Мишель Майор и его коллега Дидье Кело. Награда присуждена за работы в области астрономии и астрофизики.

Джеймс Пиблс сделал теоретические открытия в области физической космологии и получит за это половину премию. Оставшиеся средства разделят между собой Мишель Майор и Дидье Кело. Они открыли экзопланету, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа.

Продолжается нобелевская неделя

"Мой совет молодым людям, которые решили связать свою жизнь с наукой: вы должны делать это из любви к науке, <...> вы должны погрузиться в науку, потому что вы ею очарованы” - приводятся слова Джеймса Пиблса на странице премии в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области физики стали Артур Ашкин, Жерар Мур и Донна Стрикленд.

ИСТОЧНИК KP.RU