Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви

СЕГОДНЯ 13:50 2019-10-08T13:50:48+03:00

Аналогичное ходатайство удовлетворили и в отношении его партнера Филиппа Дельпаля

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Московский Басманный суд продлил домашний арест осужденного по уголовному делу «Baring Vostok» Майкла Калва и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря.

Американский финансист и его соучастники обвиняются в хищении 2.5 миллиардов рублей у банка «Восточный».

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению", - передает ТАСС постановление судьи Натальи Дударь.

Судьей также были отклонены предложенные адвокатами залоги по 5 миллионов рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в апреле этого года американского инвестора Майкла Калви выпустили из СИЗО на 3 дня. Суд перевел под домашний арест основателя фонда Baring Vostok, а также его советнику фонда по финансовым услугам Филиппа Дельпаля. По заявлению СК РФ, следствия по делу американского инвестора должны завершиться до Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU