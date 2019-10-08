С 2020 года в России туалеты на вокзалах станут бесплатными

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-08T13:51:35+03:00

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С 1 января 2020 года туалеты на ЖД вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех.

Причиной данного решения стали частые жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.

- Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность, - заявили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU