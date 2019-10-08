2019-10-08T13:51:35+03:00
Общество

С 2020 года в России туалеты на вокзалах станут бесплатными

Причиной такого решения стали частые жалобы граждан на стоимость услуг туалетов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года туалеты на ЖД вокзалах, где курсируют поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех.

Причиной данного решения стали частые жалобы граждан на стоимость услуг туалетов.

- Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность, - заявили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме заявили, что водителей не станут обязывать устанавливать в машинах "жучки"
США не уведомляли Россию о выводе войск из Сирии
Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения
Роструд напомнил россиян о длинных выходных в ноябре
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
Новым директором ФСИН стал Александр Калашников
СК арестовал обвиняемого в убийстве студентки Бауманки
Глава СПЧ потребовал, чтобы Тегеран немедленно освободил задержанную журналистку Юлию Юзик
Лукашенко рассказал о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
Названы лауреаты нобелевской премии по физике за 2019 год
Лучано Спаллети не возглавит «Милан» из-за «Интера»
В России нелегальный рынок такси за последние два года вырос на 35%
Песков: слова Трампа о желании поладить с РФ расходятся с действиями
Риелторы опровергли рост цен на квартиры в новостройках
В Госдуме прокомментировали слова спецпредставителя ОБСЕ о связях России и Крыма