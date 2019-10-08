Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения
Американский и украинский лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский до сих пор не поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.
В понедельник, 7 октября, главе государства исполнилось 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к вечеру минувшего дня Кремль так и не получил поздравлений из Украины и США.
"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой. А могут и вообще не поступать", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал, что накануне своего 67-летия Владимир Путин по традиции отправился в сибирскую тайгу к истокам Енисея, где вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу наслаждался осенней природой. Президент и глава ведомства любовались пейзажами, собирали шишки и катались на багги.
Путин отдохнул в тайге.Тайга, грибы, Енисей... Перед днём рождения президент Путин и министр обороны Шойгу отдохнули в Сибири
ИСТОЧНИК KP.RU