2019-10-08T14:32:44+03:00
Политика

Трамп и Зеленский не стали поздравлять Путина с днем рождения

В минувший понедельник, 7 октября, президенту России исполнилось 67 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп (слева направо)Владимир Зеленский и Дональд Трамп (слева направо)Фото: REUTERS
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Американский и украинский лидеры Дональд Трамп и Владимир Зеленский до сих пор не поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

В понедельник, 7 октября, главе государства исполнилось 67 лет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к вечеру минувшего дня Кремль так и не получил поздравлений из Украины и США.

"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой. А могут и вообще не поступать", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что накануне своего 67-летия Владимир Путин по традиции отправился в сибирскую тайгу к истокам Енисея, где вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу наслаждался осенней природой. Президент и глава ведомства любовались пейзажами, собирали шишки и катались на багги.

Путин отдохнул в тайге.Тайга, грибы, Енисей... Перед днём рождения президент Путин и министр обороны Шойгу отдохнули в Сибири

ИСТОЧНИК KP.RU

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