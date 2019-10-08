Названо имя серийного убийцы с самым длинным списком жертв в истории США

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-08T15:19:47+03:00

Американец Сэмюэл Литтл признался в 93 преступлениях, совершенных с 1970 по 2005 год

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Американский серийный маньяк Сэмюэл Литтл признался в 93 убийствах и стал самым кровожадным преступником в истории Соединенных Штатов.

Все его жертвы погибли в период между 1970 и 2005 годами. Большинство из них были женщинами - проститутками и наркоманками. Литтл душил их или избивал, а полиция редко занималась расследованием таких смертей, потому преступнику удавалось долго скрываться.

Его нашли лишь в 2012 году в приюте для бездомных штата Кентукки, но сначала сделали фигурантом дела о наркотиках. Лишь анализ ДНК показал, что американец причастен к трем нераскрытым убийствам. В 2014 году суд приговорил Литтла к трем пожизненным заключениям без права на досрочное освобождение.

ФБР подтвердило, что 79-летний мужчина причастен к 50 убийствам. Аналитики же считают, что и остальные 43 признания "заслуживают доверия", передает The Guardian. Ведомство опубликовало рисунки маньяка, на которых тот по памяти изобразил лица своих жертв. Правоохранители надеются, что кто-то узнает на них своих родных или знакомых.

Сайт kp.ru писал, что во время допроса Литтла следователи отмечали его феноменальную память. Серийный убийца в мельчайших подробностях помнит, как расправлялся со своими жертвами, и где это происходило. Причем, когда Сэмюэла расспрашивают об этом, он заметно оживляется.

ИСТОЧНИК KP.RU