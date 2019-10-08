2019-10-08T16:08:11+03:00
Происшествия

Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за ношение масок

Власти мегаполиса запретили скрывать лицо во время публичных демонстраций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За ношение маски можно поплатиться штрафом или лишением свободыЗа ношение маски можно поплатиться штрафом или лишением свободыФото: REUTERS
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Полиция Гонконга задержала не менее 77 человек за нарушение запрета на ношение масок во время массовых мероприятий. Все они оказались в отделении во вторник, 8 октября.

Правительство города ввело запрет еще в пятницу, 4 октября. Нарушение указа может повлечь тюремное заключение на срок до одного года или штаб в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи американских долларов). Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, что протесты в Гонконге вспыхнули еще в конце июня этого года. Сначала жители мегаполиса были недовольны законом об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц на материковый Китай, потом им не понравилось поведение полиции на митингах, а запрет на ношение масок вызвал еще одну волну беспорядков.

Сайт kp.ru писал, что столкновения демонстрантов с правоохранителями становятся все ожесточеннее. Ранее студент получил огнестрельное ранение, также пострадал 14-летний школьник.

Протестующие в центре Гонконга.Дарья АСЛАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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