Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-08T16:14:39+03:00

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Московский городской суд признал незаконным решение о возврате в прокуратуру дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Рассмотрение вопроса состоялась во вторник, 8 октября.

Представление ведомства было удовлетворено частично. Материалы дела направлены на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе.

"В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения", - цитирует ТАСС судью.

Напомним, что дело было возвращено генеральному прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении. Сайт kp.ru писал, что основанием, вероятно, послужили результаты повторной комплексной экспертизы.

Защита Серебренникова сообщила, что новые данные просто "развалили позицию обвинения". В самой прокуратуре выразили готовность разъяснить все спорные моменты, вызвав на допрос специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701855" frameborder="0"></iframe> Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU