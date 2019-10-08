2019-10-08T16:14:39+03:00
Происшествия

Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Решение признано незаконным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд проверил законность возврата прокурору дела "Седьмой студии"Суд проверил законность возврата прокурору дела "Седьмой студии"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московский городской суд признал незаконным решение о возврате в прокуратуру дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Рассмотрение вопроса состоялась во вторник, 8 октября.

Представление ведомства было удовлетворено частично. Материалы дела направлены на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе.

"В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения", - цитирует ТАСС судью.

Напомним, что дело было возвращено генеральному прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении. Сайт kp.ru писал, что основанием, вероятно, послужили результаты повторной комплексной экспертизы.

Защита Серебренникова сообщила, что новые данные просто "развалили позицию обвинения". В самой прокуратуре выразили готовность разъяснить все спорные моменты, вызвав на допрос специалистов.

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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