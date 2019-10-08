Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Московский городской суд признал незаконным решение о возврате в прокуратуру дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Рассмотрение вопроса состоялась во вторник, 8 октября.
Представление ведомства было удовлетворено частично. Материалы дела направлены на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе.
"В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения", - цитирует ТАСС судью.
Напомним, что дело было возвращено генеральному прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении. Сайт kp.ru писал, что основанием, вероятно, послужили результаты повторной комплексной экспертизы.
Защита Серебренникова сообщила, что новые данные просто "развалили позицию обвинения". В самой прокуратуре выразили готовность разъяснить все спорные моменты, вызвав на допрос специалистов.
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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