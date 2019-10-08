Ученый рассказал о пользе открытий нобелевских лауреатов по физике

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-08T16:50:15+03:00

Дмитрий Вибе добавил, что все ученые получили премию за заслуги в давно совершенных открытиях

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Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал о важности научных открытий, которые совершили лауреаты Нобелевской премии по физике Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

«Джеймс Пиблз — это человек, который стоит у истоков современной космологии, в частности, ему принадлежит существенная роль в открытии космического микроволнового фона, который в России называют реликтовым излучением (затухающий отголосок Большого взрыва. — прим.ред.)», - приводит слова ученого RT.

Достижения двух других лауреатов, по словам Дмитрия Вибе, во многом определяют развитие современной астрономии. Именно Мишель Майор и Дидье Келоз в 1995 году доказали, что у других звезд, похожих на Солнце, могут быть планеты. Благодаря их открытию астрономам удалось узнать о существовании более четырех тысяч планет.

«В обоих случаях награда была вручена спустя значительное время после того, как было совершено открытие... То, что могло сделать это открытие, оно уже сделало. Сейчас это признание их заслуг в давно совершённом открытии», — подчеркнул Вибе.

Ранее представители Нобелевского комитета огласили имена лауреатов по физике. Церемония награждения Джеймса Пиблза, Мишеля Майора и Дидье Келоза состоится 10 декабря в Стокгольме, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU