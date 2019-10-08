2019-10-08T18:35:59+03:00
Происшествия

В Германии разбился истребитель F-16

Пилот успел катапультироваться
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии разбился истребитель F-16В Германии разбился истребитель F-16Фото: REUTERS
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На западе Германии потерпел крушение истребитель F-16. Инцидент произошел во вторник, 8 октября, в округе Трир-Саарбург федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Как сообщает телерадиокомпания SWR, пилот воздушного судна успел катапультироваться. Информации о состоянии его здоровья пока нет.

Полиция сообщает, что самолет упал в ненаселенном районе.

Остается неизвестным, входил ли потерпевший крушение истребитель в состав немецких Военно-воздушных сил.

Напомним, что в сентябре на северо-западе Франции потерпел крушение истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Воздушное судно упало в поле и загорелось. Тогда инцидент произошел недалеко от частного дома, фасад которого был поврежден в результате взрыва. Местные жители были эвакуированы, а оба пилота успели катапультироваться. Однако один из них повис на линии электропередачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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