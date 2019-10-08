2019-10-08T18:39:17+03:00
Политика

Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на Россию

Авиаперевозчик заявил о больших финансовых потерях из-за запрета прямых авиаперелётов между РФ и Грузией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на РоссиюGeorgian Airways намерена подать иск в Европейский суд на РоссиюФото: Иван ВИСЛОВ
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Georgian Airways намерена подать иск в Европейский суд против Министерства транспорта России на сумму 25 миллионов долларов за якобы необоснованный запрет прямого авиасообщения с Россией. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении гендиректора авиаперевозчика Романа Бокерии.

По словам гендиректора авиакомпании, формальной причиной запрета перелетов послужила претензия российского Министерства транспорта по вопросу задолженности Georgian Airways перед российской аэронавигацией на сумму 800 тысяч долларов. Второй причиной стали заявление Минтранса РФ о неудовлетворенной программе авиационной безопасности авиаперевозчика.

«Georgian Airways с ответственностью заявляет, что не имеет ни одного цента задолженности перед российской аэронавигационной службой (…) Следовательно, решение Минтранса о запрете полетов для Georgian airways незаконное», - говорится в заявлении.

В грузинской авиакомпании подчеркнули, что в результате запрета авиасообщения перевозчик понес большой финансовый ущерб.

Отметим, что во вторник, 8 октября, глава комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время.

Напомним, после начала массовых антироссийских протестов в Тбилиси, граждан РФ начали экстренно вывозить из страны. Позже президент России Владимир Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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