В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»

СЕГОДНЯ 19:56 2019-10-08T19:56:53+03:00

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе невозможно урегулировать без участия Вашингтона

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Идея включение Соединённых Штатов в «нормандскую четвёрку» не находит поддержки у участников данного формата, но Вашингтон может использовать свое влияние на Украину для скорейшего выполнения незалежной своих обязательств по Минскому соглашению. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Точка зрения об эвентуальном подключении США к этому формату не находит поддержки. Вместе с тем, безусловно, США может использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям», - сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что конфликт в Донбассе невозможно урегулировать без участия США.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не приглашал США присоединиться к «нормандскому формату», но обратился к главе Белого дома Дональду Трампу за помощью в «возвращении» территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU