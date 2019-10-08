2019-10-08T20:32:07+03:00
Политика

МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что делегации многих стран страдают от произвола американских властей уже многие десятилетия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва ждет реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на проблемы с невыдачей властями Соединённых Штатов виз ряду представителей делегаций. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Дипломат отметил, что «визовая проблема» была создана Вашингтоном «не вчера и не много лет назад». Итогом «визовая войны» становится то, что многие страны «страдают от такого произвола американских властей уже многие десятилетия», в то время как обращения в структуры ООН для содействия в урегулировании этого вопроса «не дали практически никаких позитивных результатов».

Как писал сайт kp.ru, Ермаков также заявил, что Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций и умышленно развязывает «визовую войну».

Напомним, ранее российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН. В американском посольстве заявили, что делегаты якобы нарушили сроки подачи документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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