МИД РФ ждет реакции генсека ООН в связи с «визовой проблемой»
Москва ждет реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на проблемы с невыдачей властями Соединённых Штатов виз ряду представителей делегаций. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Дипломат отметил, что «визовая проблема» была создана Вашингтоном «не вчера и не много лет назад». Итогом «визовая войны» становится то, что многие страны «страдают от такого произвола американских властей уже многие десятилетия», в то время как обращения в структуры ООН для содействия в урегулировании этого вопроса «не дали практически никаких позитивных результатов».
Как писал сайт kp.ru, Ермаков также заявил, что Вашингтон намерено блокирует работу многих делегаций и умышленно развязывает «визовую войну».
Напомним, ранее российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН. В американском посольстве заявили, что делегаты якобы нарушили сроки подачи документов.
ИСТОЧНИК KP.RU