Брюссель готов пойти на новую отсрочку по Brexit

СЕГОДНЯ 22:46 2019-10-08T22:46:08+03:00

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Европейский парламент готов пойти на отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза, но в данном случае должны быть веская причина и запрос от самого Соединенного Королевства. Об этом сообщил глава Европарламента Давида Сассоли.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве», - говориться в заявление Сассоли по итогам встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

В своем заявлении глава Европарламента также отметил отсутствие прогресса в решении проблемы по Brexit. По его словам, на встречи с главой британского парламента он не услышал необходимых предложений.

Напомним, ранее Джонсон выразил надежду, что Брюссель пересмотрит соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Однако премьер Королевства заявил о необходимости «максимально подготовиться к жесткому Brexit», к которому страна «еще не совсем готова».

ИСТОЧНИК KP.RU