Парламент Нидерландов одобрил требование расследовать роль Украины в крушении MH17
Депутаты хотят добиться от правительства страны изучения роли Киева в трагедии в Донбассе
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Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству королевства расследовать роль Украины в деле о крушении рейса MH17 в Донбассе. Депутаты подчеркнули, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украиной необходимо дальнейшее изучение фактов.
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ИСТОЧНИК KP.RU