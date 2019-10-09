2019-10-09T00:22:47+03:00
Общество

Парламент Нидерландов одобрил требование расследовать роль Украины в крушении MH17

Депутаты хотят добиться от правительства страны изучения роли Киева в трагедии в Донбассе
Мария ИГНАТЬЕВА
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Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству королевства расследовать роль Украины в деле о крушении рейса MH17 в Донбассе. Депутаты подчеркнули, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украиной необходимо дальнейшее изучение фактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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