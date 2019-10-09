Минпромторг отреагировал на сообщения о перебоях или росте цен на воду из-за маркировки
Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов прокомментировал информацию о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды из-за проведения эксперимента по маркировке этой продукции. По мнению представителя ведомства, эти предположения необоснованные и преждевременны.
- До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания, - сказал Евтухов в беседе с ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU