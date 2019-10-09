2019-10-09T05:57:03+03:00
Общество

Япония по требованию России перенесла пилотный тур на южные Курилы

Первая поездка должна была состоятся 11 октября
Мария ИГНАТЬЕВА
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МИД Японии перенес первый тур на Курилы по просьбе российской стороны. Поездка должна была состояться 11 октября. Планировалось, что на сотровах туристы пробудут до 16 октября.

- Пилотный тур на южную часть Курильских островов для японских туристов, запланированный 11-16 октября, переносится на более поздний срок. Предположительно, поездка состоится в конце октября или начале ноября, - заявил сотрудник генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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