СМИ сообщили о существовании спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы полагают, что именно оно виновно в отравлении Скрипалей и попыткой государственного переворота в Черногории
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Американское издание The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило о существовании в России элитного подразделения Главного разведывательного управления. По данным СМИ, подразделение «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы».
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ИСТОЧНИК KP.RU