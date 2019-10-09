Компания Johnson & Johnson выплатила 8 миллиардов долларов американцу, у которого выросла грудь

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-09T07:16:05+03:00

Мужчина отсудил крупную сумму, потому что компания не предупредила о побочных эффектах от препарата

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Житель Мэриленда отсудил у Johnson & Johnson 8 миллиардов долларов из-за побочного эффекта от препарата компании. В детстве ему назначили препарат Risperdal, показания к применению лекарства – шизофрения и биполярное расстройство.

Родители без опаски давали сыну этот препарат в течение нескольких лет, с 2003 по 2008 годы. К окончанию приема лекарства пациент вдруг заметил, что у него начала расти грудь. Об увеличении тканей молочных желез в качестве побочного эффекта от Risperdal компания умолчала. Это стало поводом обращения в суд – возмущённый мужчина уверен, что компания знала о возможных рисках.

Wall Street Journal сообщает, что первый суд закончился компании обязательством выплатить 1,75 миллиона долларов. Но представители фирмы обжаловали приговор – компенсацию понизили до до 680 тысяч долларов.

Такие деньги не стоили тех страданий, что пережил мужчина, потому он пошел в суд повторно. На этот раз высшая инстанция вынесла вердикт- Johnson & Johnson выплатит пострадавшему 8 миллиардов долларов. И хотя сумму назвали завышенной, оспорить решение суда было уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU