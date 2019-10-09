2019-10-09T07:58:27+03:00
Общество

Видеоблогеры сравнили стоимость продуктов в России и Украине

Брали в расчет одни и те же товары в сетевом магазине
Юлия САЛЬНИКОВА
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На большинство продуктов ценники в России оказались нижеНа большинство продуктов ценники в России оказались нижеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Сети сравнили цены на продукты в российском и украинском супермаркетах. Ролик подготовила команда видеоблогеров и разместила в YouTube. Прогуляться с камерой решили в украинском Киеве и в российском Саратове. Взяли для сравнения одну и ту же сеть магазинов – «Ашан».

В овощных рядах блогеры присмотрелись к стоимости картофеля. Если в российском супермаркета за килограмм нужно отдать 12 рублей, то в киевском минимальная цена за тот же вес – 14 гривен, около 39 рублей. Дороже оказались в Украине и макароны – вместо 50 рублей (цена в Саратове), за пачку изделий жителям Киева нужно отдать вдвое больше, около 100 рублей (42,53 гривны).

Разница в цене молока оказалась не такой существенной – в Саратове – 41 рубль 90 копеек, в Киеве – 18,16 гривны, порядка 47 рублей.

В список того, что дороже в российском супермаркете, попал рис – саратовцы платят за килограмм 59 рублей, а жители Киева – 55 рублей (20,95 гривны).

- Наконец прекратится вранье что в России все в два раза дороже, - писали комментарии к ролику пользователи.

- Картошка на Украине дорогая. – Потому что посевные площади отдали экспортным культурам! - объясняли результаты эксперимента другие комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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