2019-10-09T08:13:21+03:00
Общество

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России до 1 процента

По итогам 2018 года этот показатель был равен 2,3 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Всемирный банк дал прогноз по росту российской экономикиВсемирный банк дал прогноз по росту российской экономикиФото: REUTERS
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Всемирный банк понизил прогнозы роста российской экономики до 1 процента. При этом еще в июне аналитики сообщали о «шестилетнем максимуме» - по итогам 2018 года рост экономики России оценили в 2,3 процента. Тогда причиной называли рост цены на нефть, увеличение прибыли нефти, а также положительно на экономику повлияло проведение Чемпионата мира по футболу, в рамках которого в России реализовали сразу несколько крупных проектов.

Теперь Всемирный банк прогнозирует снижение роста экономики до 1 процента. Это тоже по сообщению экспертов имеет свои причины. Согласно докладу об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года, экономический рост тормозят санкции.

Сказались ослабление инвестиций, снизились показатели промышленного производства - к этому привело соглашение ОПЕК+. Еще одна причина - загрязнение нефтепровода "Дружба".

ИСТОЧНИК KP.RU

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