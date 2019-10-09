2019-10-09T08:28:51+03:00
Общество

Российским туристам предложили альтернативу дешевому отдыху в Турции

Ранее сообщалось о приостановке продажи туров на курорты Антальи из-за слишком высокого спроса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Путевки в Турцию в 2019 году выросли в цене, но и спрос тоже увеличилсяПутевки в Турцию в 2019 году выросли в цене, но и спрос тоже увеличилсяФото: EAST NEWS
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Для российских туристов нашли замену отдыху в Турции. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предложил альтернативу популярным курортам, которые в этом году переживают необыкновенный наплыв туристов. Такой спрос (до 50 процентов по сравнению с прошлым годом) на отдых привел к существенному повышению стоимости туров, некоторые отели прекратили продажу из-за того, что все номера были «забиты» на несколько месяцев вперед.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Барзыкин назвал курорты, не уступающие Турции по цене отдыха и уровню обслуживания:

- Всё Средиземноморье, если сравнивать с Турцией, оно и по погоде, и по инфраструктуре, да и по цене сравнимо. Это, прежде всего, Кипр, который тоже пользуется большим спросом, и соседи рядом, -сказал эксперт.

Сопоставимый с турецким отдых предлагают на курортах Черногории, Хорватии, Греции и Италии. Хотя Барзыкин говорит, что туры туда несколько дороже.

- Я уже не говорю о том, что, конечно же, это и Юго-Восточная Азия, и Латинская Америка, Доминикана. В это время еще низкий сезон, -рекомендует эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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