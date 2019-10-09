Число сторонников импичмента Трампа в США выросло

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-09T08:45:44+03:00

Трампа в США поддерживает все меньше американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США увеличилось число тех, кто поддерживает импичмент президента. Если раньше доля таких людей была 37 процентов, то теперь их 43 процента. Данные социологического опроса, проведенного с 4 по 6 октября, приводит телекомпанией NBC. Поддерживают Дональда Трампа 49 процентов, остальные не смогли дать четкий ответ на вопрос социологов.

С учетом того. что большинство американце по-прежнему поддерживают действующего президента, республиканцы не сильно переживают.

- Что важно в этом опросе, так это то, что ничего не изменилось, - сказал республиканский социолог Билл Макинтурфф.

Их противники, демократы, наоборот уверены - паниковать республиканцам самое время, потому что тенденция к уменьшению доли сторонников Трампа наметилась очень четко.

Социологи также выяснили, считают ли американцы требование президента США к Владимиру Зеленскому расследовать дело Байдена "серьезным заявлением". 47 процентов ответили утвердительно.

ИСТОЧНИК KP.RU