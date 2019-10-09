2019-10-09T09:06:36+03:00
Политика

CNN: США планирует выйти из Договора по открытому небу

Об этом решении Белый Дом объявит в ближайшее время, сообщил источник СМИ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Договор по мирному небу подписан в 1992 годуДоговор по мирному небу подписан в 1992 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Администрация американского президента готовится объявить о выходе США из Договора по открытому небу. Как сообщил источник изданию CNN, эти планы уже осудили в Конгрессе. Когда именно Белый Дом объявит о своем не решении, не известно, однако, как утверждает СМИ, это может состояться в ближайшее время.

Договор подписан в 1992 году, а вступил в силу в 2002-м. Договор дает возможность 34 странам-участницам проводить невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга.

- Прекращение соглашения может повлиять на способность американских военных осуществлять воздушный надзор за Россией и другими государствами-членами договора, - пишет CNN.

Также издание уточняет, что если США все-таки примет такое решение, то это будет последний "крупный договор", в котором участвует Вашингтон. В августе администрация Трампа объявила о выходе из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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