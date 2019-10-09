2019-10-09T10:04:38+03:00
Общество

В России могут начаться проблемы с поставками бутилированной питьевой воды

Это случится из-за внедрения маркировки продукции
Елена АКИМОВА
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В России начнут маркировать питьевую воду и это приведет к ее подорожаниюВ России начнут маркировать питьевую воду и это приведет к ее подорожаниюФото: Евгения ГУСЕВА
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В России могут произойти сбои с поставкой питьевой бутилированной воды из-за границы. К тому приведет процедура обязательной маркировки продукции. Такой вывод сделали в «Опоре России», соответствующее письмо уже направлено министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В документе говорится, что отечественные производители тоже столкнуться с проблемами. Помимо сбоев будет зафиксирован рост цен на товар, ведь придется тратиться на специальное оборудование для генерации кодов отслеживания каждой бутылки с водой.

Тем не менее, в ведомстве считают опасения беспочвенным и заверяют, что эксперимент по маркировке воды будет запущен в декабре 2019 года.

В свою очередь президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков рассказал «Известиям», что доля иностранных вод на российском рынке составляет не более 1,5%. Основные бренды, по его словам, — Borjomi, Evian, Perrier.

Он тоже согласился с доводами письма и даже привел конкретные цифры увеличения стоимости иностранной питьевой воды. Маркировка приведет к росту цен за каждый литр на 5-6 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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