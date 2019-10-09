2019-10-09T10:12:37+03:00
Политика

Против Порошенко возбудили дело о недостоверной информации в декларации

Год назад журналисты нашли в налоговом документе бывшего президента Украины отсуствующие графы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Петр Порошенко стал фигурантом уголовного делаПетр Порошенко стал фигурантом уголовного делаФото: REUTERS
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Госбюро расследований Украины возбудило дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Причиной стала недостоверная информация в его налоговой декларации. Оказалось, расследование началось не с пустого места –поступило обращение от одного из депутатов Верховной Рады о якобы скрытом Порошенко имуществе. Как сообщает агентство «Украинские новости», дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса («декларирование недостоверной информации»).

Год назад к налоговой декларации Петра Порошенко присмотрелись журналисты. Они обнаружили, что в отчете о собственности семьи, которое предоставляют по итогам года в ведомство, нет туристического судна, а также земельного участка, которым владеет супруга Порошенко. Согласно этому документу, президент Украины заработал $709 тысяч дивидендов и процентов. Тогда декларацию не стали признавать недействительной и Порошенко смог зарегистрироваться кандидатом на выборы

ИСТОЧНИК KP.RU

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