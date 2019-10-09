2019-10-09T10:24:08+03:00
В мире

Парламент Нидерландов расследует дело роль Украины в деле о крушении МН17

Следствие проверит, почему киевские власти не закрыли воздушное пространство над регионом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нидерланды проверят действия украинских властей в деле о крушении малазийского боинга. Ранее с таким требованием к правительству страны обратились следователи. Парламент Нидерландов дал «добро» на проверку информации, касающейся киевской стороны. В частности, следствие интересует, почему власти Украины не закрыли воздушное пространство над территорией, где шли военные действия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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