Охранять южные российские границы будут сверхмощные радары

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-09T10:43:52+03:00

Они появятся в Крыму и на Юге страны

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Сверхмощные дальнобойные радиолокационные комплексы «Ниобий-СВ» поставят на вооружение на южных рубежах нашей страны.

«Охотники за невидимками», именно так уже окрестили эти супер-комплексы, смогут распознавать не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. Обладая широким спектром способностей, «Ниобий» имеет еще один неоспоримый плюс – он практически неуязвим.

В Минобороны подтвердили, что до конца года радары появятся в расположениях частей и возьмут под контроль воздушное пространство на южном направлении.

По мнению экспертов, после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности это особенно актуально, пишет газета «Известия».

- Специалистам хорошо знают, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков «Томагавков», — комментирует эксперт. - Оборонительным оружием их не назовешь. Размещение подобных комплексов США на территории Румынии выгодно со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния.

ИСТОЧНИК KP.RU