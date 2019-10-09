2019-10-09T11:05:11+03:00
Политика

Замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал о перспективах возобновления полетов в Грузию

Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения
Елена АКИМОВА
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В МИД РФ рассказали, когда будут возобновлены полеты в Грузию и ЕгипетВ МИД РФ рассказали, когда будут возобновлены полеты в Грузию и ЕгипетФото: REUTERS
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Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией действует с лета 2019 года, после антироссийских выступлений. Пока о разрешении ситуации говорить рано, уверен заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что «важный вопрос» и рано или поздно он должен решиться.

- Мы дорожим дружескими отношениями с грузинским народом. Любой шаг к улучшению этих отношений и их нормализации мы будем только приветствовать, но такие шаги будут предприниматься с учетом всех обстоятельств, - комментирует «Известиям» дипломат.

По подсчетам грузинской стороны, ущерб от запрета авиасообщения составил примерно 113 миллионов долларов.

Еще одно закрытое направление, которое волнует россиян – это Египет. Официально полеты из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду приостановлены после взрыва самолета с нашими туристами.

- Для нас безопасность российских граждан, бесспорно, приоритет. Эксперты дадут заключение, оценку безопасности, которая позволит запустить самолеты по этим маршрутам. Возможно, в ближайшее время, - подчеркнул Сергей Вершинин.

Но конкретные сроки запуска авиасообщения пока не указываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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