Директора охранной фирмы Испании задержали по подозрению в шпионаже за Ассанжем

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-09T11:16:46+03:00

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В Испании задержали директора охранной фирмы, которого подозревают в слежке за Джулианом Ассанжем. Компания якобы круглосуточно следила за основателем WikiLeaks во время его пребывания в Лондоне, причем сотрудники фирмы не ограничивались простым наблюдением, телефоны Ассанжа прослушивали, а в его номере установили камеры.

Газета Pais со ссылкой на судебные источники сообщает о задержании руководителя испанской охранной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU