2019-10-09T11:16:46+03:00
В мире

Директора охранной фирмы Испании задержали по подозрению в шпионаже за Ассанжем

За основателем WikiLeaks следили якобы по заказу США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Испании задержали директора охранной фирмы, которого подозревают в слежке за Джулианом Ассанжем. Компания якобы круглосуточно следила за основателем WikiLeaks во время его пребывания в Лондоне, причем сотрудники фирмы не ограничивались простым наблюдением, телефоны Ассанжа прослушивали, а в его номере установили камеры.

Газета Pais со ссылкой на судебные источники сообщает о задержании руководителя испанской охранной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал о перспективах возобновления полетов в Грузию
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой
Охранять южные российские границы будут сверхмощные радары
Парламент Нидерландов расследует роль Украины в деле о крушении МН17
Против Порошенко возбудили дело о недостоверной информации в декларации
В России могут начаться проблемы с поставками бутилированной питьевой воды
Под видом благотворительной организации в России действовали сторонники террористов
Мужчину задержали за убийство родившей мертвого ребенка супруги
В Москве столкнулись трамваи: Водитель засмотрелась в телефон
CNN: США планирует выйти из Договора по открытому небу
Число сторонников импичмента Трампа в США выросло
Грузия подсчитала убытки от запрета авиасообщения с Россией
Российским туристам предложили альтернативу дешевому отдыху в Турции
Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России до 1 процента
Видеоблогеры сравнили стоимость продуктов в России и Украине
Мэра мексиканского города протащили на машине из-за невыполненного обещания построить дорогу
Компания Johnson & Johnson выплатила 8 миллиардов долларов американцу, у которого выросла грудь
Пелоси отреагировала на отказ Белого дома давать показания конгрессу
СМИ сообщили о существовании спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Япония по требованию России перенесла пилотный тур на южные Курилы
Минпромторг отреагировал на сообщения о перебоях или росте цен на воду из-за маркировки
Песков назвал «новый» доклад сената США о вмешательстве Кремля в выборы «старым»