Директора охранной фирмы Испании задержали по подозрению в шпионаже за Ассанжем
За основателем WikiLeaks следили якобы по заказу США
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В Испании задержали директора охранной фирмы, которого подозревают в слежке за Джулианом Ассанжем. Компания якобы круглосуточно следила за основателем WikiLeaks во время его пребывания в Лондоне, причем сотрудники фирмы не ограничивались простым наблюдением, телефоны Ассанжа прослушивали, а в его номере установили камеры.
Газета Pais со ссылкой на судебные источники сообщает о задержании руководителя испанской охранной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU