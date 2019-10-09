За год в московскую «скорую» поступило семь тысяч звонков на английском языке

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-09T12:13:48+03:00

Операторы принимают несколько десятков звонков в день от иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Москве «скорая» приняла около семи тысяч звонков на английском языке за год. Такие данные приводит Московская станция скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова корреспондентам РИА Новости. Причем такое же количество обращений от иностранцев медики фиксируют ежегодно. Поэтому в штате неотложки есть англоговорящие операторы, пока их 20 и они владеют только английским. Но в планах нанять в ближайшее время сотрудников со знанием испанского языка. Всего в «скорой помощи» трудится 200 диспетчеров.

- В год нам поступает 7 тысяч таких звонков, это около 20 звонков ежедневно. Сейчас сотрудники общаются на английском языке. В ближайшем будущем мы планируем, что в нашей команде появятся и испаноговорящие диспетчеры, - приводит РИА Новости слова главы станции Николая Плавунова.

Сотрудники "скорой" проходят курсы повышения квалификации, в преддверии Чемпионата мира по футболу медики проходили посещали курсы по английскому.

В день операторы получают около 350 звонков. Сайт kp.ru писал, что делать, если "скорая" не приезжает.

ИСТОЧНИК KP.RU