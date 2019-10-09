Роскосмос запатентовал космический аппарат, который может изменять свой облик

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-09T12:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала космический аппарат со способностью видоизменять форму при приближении иностранного спутника-шпиона. Инновационная разработка может снижать свою заметность благодаря изменению площади отражающей поверхности панелей солнечных батарей.

Классические прямоугольные солнечные батареи, установленные на космическом аппарате, в случае необходимости могут превращаться в полусферические.

«Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата-инспектора снижаются», - приводит запись из пояснительной записки к патенту сайт телеканала «Звезда».

Предполагается, что такие трансформации могут помешать иностранным спутникам проводить инспекции. Кроме того, особенность может помочь увеличить живучесть защищаемого космического аппарата.

Уточняется, что солнечные батареи вновь принимают плоское состояние, как только иностранный спутник отходит на безопасное расстояние. Авторы патента отмечают, что практическая значимость разработки не вызывает сомнений, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU