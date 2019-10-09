2019-10-09T12:34:51+03:00
Общество

Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение касаток из «китовой тюрьмы»

Актриса и активная защитница животных написала письмо российским властям
Юлия САЛЬНИКОВА
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Памела Андерсон написала в Россию письмоПамела Андерсон написала в Россию письмоФото: РИА Новости
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Американская актриса и модель Памела Андерсон написала письмо с благодарностями российским властям за освобождение касаток и белух из «китовой тюрьмы». В 2018 году Greenpeace стало известно о готовящейся сделке по продаже в Китай 13 краснокнижных косаток. Делом занялась природоохранная прокуратура. Установлена вина Росрыболовская и компаний, которые действительно готовили к незаконной сделке. В бухте Средняя в приморье обнаружили 11 касаток и 90 белух. Все они были еще детенышами.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин дал поручение сразу двум министерствам решить судьбу животных. В сентябре минприроды запретило вылов белух и касатов в российских водах с 2020 года. Животных из бухты, той самой «китовой тюрьмы» начали выпускать.

- Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году, - приводит слова актрисы РИА Новости, в распоряжении журналистов оказалось письмо, предоставленное руководителем организации «Эковахта Сахалина» Дмитрием Лисицыным.

Памела Анжерсон добавила, когда животные будут на свободе, в море, то это станет «по праву заслугой России».

Ранее актриса обращалась к президенту России с просьбой вмешаться в истребление финвалов. Мясо этих китов везли на продажу из Исландии в Японию. В 2015 году Андерсон побывала в Кремле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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