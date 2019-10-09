В туриндустрии объяснили, почему в Турции стало невыгодно отдыхать

СЕГОДНЯ 13:02 2019-10-09T13:02:36+03:00

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Российские туристы в этом туристическом сезоне отметили, что ценник на отдых в Турции существенно вырос. Этот факт подтверждают в Российском туристическом союзе и рекомендуют выбирать альтернативные направления: например, Кипр, Черногорию, Хорватию, Италию и Грецию. Для отпуска в октябре-ноябре стоит обратить внимание на Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Доминикану. Но стоит признать, что данные направления окажутся на порядок дороже турецкого побережья.

- Турция в этом сезоне действительно дорогая. Мест в хороших отелях почти нет, они забронированы заранее. В сравнении с прошлым годом осенний сезон в Турции обойдется в два раза дороже, а вариантов улететь по горячим предложениям почти нет, - комментирует гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева, работающая в сети «Слетать.ру».

Эксперт подсказывает, что Турцию и Доминикана сейчас в одной цене, разница только в аэропортах вылета. Если рейсы по первому направлению есть почти из каждого города России, то второе только из Москвы.

Даже Куба стала дешевле, 11-дневный отдых на двоих в хорошей «четверке» по системе «все включено» обойдется в 120 тысяч рублей. И столько же будет стоить 10-дневный отдых в нормальной турецкой «пятерке».

Ценник в Доминикану за аналогичный тур колеблется на уровне 140-150 тысяч.

- Можно предположить, что ценник в Турции возрос из-за увеличившегося потока российских туристов. Например, в этой стране разрешили отдыхать силовикам и военным, которым раньше нельзя было выезжать за пределы России, - комментирует Евтеева ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU