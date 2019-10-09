2019-10-09T14:08:44+03:00
Происшествия

В Москве найден застреленным автор теории о расширяющейся Земле

Тело 80-летнего ученого обнаружено на балконе квартиры
Юлия САЛЬНИКОВА
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В обстоятельствах смерти ученого разберутся правоохранительные органыВ обстоятельствах смерти ученого разберутся правоохранительные органыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Москве найден мертвым ученый Владимир Ларин. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело 80-летнего мужчины обнаружили на балконе квартиры по улице Удальцова. Причиной смерти ученого стало огнестрельное ранение.

Ларин стал известным геологом еще в советские годы. Он является автором одной из разновидностей геологической гипотезы «Расширяющейся Земли». Ученый предположил, что движение материков вызвано увеличением планеты в размере. В основу теории лег тот факт, что по форме все материки, если приблизить их друг к другу, образуют шар. Теория получила распространение в начале XX века.

Известно, что в последние годы известный геолог страдал от серьезного заболевания. По версии СМИ, у него обнаружили онкологию.

В обстоятельствах гибели Ларина теперь будет разбираться полиция. Одна из версий – самоубийство ученого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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