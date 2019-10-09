В Москве найден застреленным автор теории о расширяющейся Земле
В Москве найден мертвым ученый Владимир Ларин. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело 80-летнего мужчины обнаружили на балконе квартиры по улице Удальцова. Причиной смерти ученого стало огнестрельное ранение.
Ларин стал известным геологом еще в советские годы. Он является автором одной из разновидностей геологической гипотезы «Расширяющейся Земли». Ученый предположил, что движение материков вызвано увеличением планеты в размере. В основу теории лег тот факт, что по форме все материки, если приблизить их друг к другу, образуют шар. Теория получила распространение в начале XX века.
Известно, что в последние годы известный геолог страдал от серьезного заболевания. По версии СМИ, у него обнаружили онкологию.
В обстоятельствах гибели Ларина теперь будет разбираться полиция. Одна из версий – самоубийство ученого.
ИСТОЧНИК KP.RU