В Москве найден застреленным автор теории о расширяющейся Земле

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-09T14:08:44+03:00

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В Москве найден мертвым ученый Владимир Ларин. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело 80-летнего мужчины обнаружили на балконе квартиры по улице Удальцова. Причиной смерти ученого стало огнестрельное ранение.

Ларин стал известным геологом еще в советские годы. Он является автором одной из разновидностей геологической гипотезы «Расширяющейся Земли». Ученый предположил, что движение материков вызвано увеличением планеты в размере. В основу теории лег тот факт, что по форме все материки, если приблизить их друг к другу, образуют шар. Теория получила распространение в начале XX века.

Известно, что в последние годы известный геолог страдал от серьезного заболевания. По версии СМИ, у него обнаружили онкологию.

В обстоятельствах гибели Ларина теперь будет разбираться полиция. Одна из версий – самоубийство ученого.

ИСТОЧНИК KP.RU