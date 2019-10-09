2019-10-09T16:02:18+03:00
Умные вещи

Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака

Но до сих пор единственным ее спонсором выступает супруг
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Ученый Дина Степанова создала собственную лабораторию по диагностике редкого вида рака. ФОТО: телеканал "360".Ученый Дина Степанова создала собственную лабораторию по диагностике редкого вида рака. ФОТО: телеканал "360".
Изменить размер текста:

Дина Степанова занимается наукой, она изучает редкую форму рака – нейрофиброматоз. Пока с лечением и диагностикой данного онкологического заболевания дела обстоят сложно, распознать его проблемно, но ученый нашла способ. Она создала собственную лабораторию по диагностике, которая стала 14 в мире.

Данным видом рака в мире болеет один из 25 тысяч человек, в России — один из 60 тысяч, а лабораторий существует всего 14.

- Хорошая диагностическая база в Америке, их бюджет два миллиона долларов в год. В России таких очень мало, все они сконцентрированы в Курчатнике, в МГУ, в Физтехе. Мне нужно было порядка шести миллионов в год на финансирование лаборатории. Это первые три года, потом траты было возможно сократить до трех, - рассказывает Дина.

Лаборатория Степановой занимает бывшее помещение кафедры физики в РНИМУ имени Пирогова, и часть оборудования ученый смогла взять там. Но это капля в море, многого просто нет, а то, что удалось получить, сделано еще в 80-х годах и устарело.

- Я пытаюсь получить финансирование, подаю документы на гранты и получаю хорошие отзывы, но денег не выделяют. Помогает муж, - делится с телеканалом «360» исследователь.

Совместными усилиями супругам удается поддерживать техническое состояние помещения, «добывать» новые реактивы и оборудование, но без большой поддержки все же не обойтись.

Дина очень надеется, что ее старания по «пробиванию российской науки лбом» увенчаются успехом. Тогда у тех, кто страдает этой редкой формой рака появится шанс на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе
Bloomberg: Турецкие войска вошли в Сирию
Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле
В Москве найден застреленным автор теории о расширяющейся Земле
На резервуары «ЗапСибНефтехима» появились иллюстрации краснокнижных животных и растений
Названа оптимальная температура в квартирах в осенне-зимний сезон
Эксперт прокомментировал идею поощрять водителей за сообщения о нарушении ПДД
В туриндустрии объяснили, почему в Турции стало невыгодно отдыхать
Нобелевская премия 2019 по химии досталась ученым за разработку литий-ионных батарей
Недокуренную Черчиллем сигару выставят на торгах
Памела Андерсон поблагодарила Россию за освобождение касаток из «китовой тюрьмы»
Роскосмос запатентовал космический аппарат, который может изменять свой облик
За год в московскую «скорую» поступило семь тысяч звонков на английском языке
Названы регионы с самыми низкими стипендиями
Медведев заявил о старте новой программы по развитию сельских территорий
Госавтоинспекция МВД России дает новый импульс развитию отрядов Юных инспекторов движения
Лавров сомневается в выводе войск США из Сирии
Вершинин напомни, что Россия «будет строже относиться к визовым запросам США»
Директора охранной фирмы Испании задержали по подозрению в шпионаже за Ассанжем
Замглавы МИД Сергей Вершинин рассказал о перспективах возобновления полетов в Грузию
Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой