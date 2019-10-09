Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-09T16:02:18+03:00

Но до сих пор единственным ее спонсором выступает супруг

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Дина Степанова занимается наукой, она изучает редкую форму рака – нейрофиброматоз. Пока с лечением и диагностикой данного онкологического заболевания дела обстоят сложно, распознать его проблемно, но ученый нашла способ. Она создала собственную лабораторию по диагностике, которая стала 14 в мире.

Данным видом рака в мире болеет один из 25 тысяч человек, в России — один из 60 тысяч, а лабораторий существует всего 14.

- Хорошая диагностическая база в Америке, их бюджет два миллиона долларов в год. В России таких очень мало, все они сконцентрированы в Курчатнике, в МГУ, в Физтехе. Мне нужно было порядка шести миллионов в год на финансирование лаборатории. Это первые три года, потом траты было возможно сократить до трех, - рассказывает Дина.

Лаборатория Степановой занимает бывшее помещение кафедры физики в РНИМУ имени Пирогова, и часть оборудования ученый смогла взять там. Но это капля в море, многого просто нет, а то, что удалось получить, сделано еще в 80-х годах и устарело.

- Я пытаюсь получить финансирование, подаю документы на гранты и получаю хорошие отзывы, но денег не выделяют. Помогает муж, - делится с телеканалом «360» исследователь.

Совместными усилиями супругам удается поддерживать техническое состояние помещения, «добывать» новые реактивы и оборудование, но без большой поддержки все же не обойтись.

Дина очень надеется, что ее старания по «пробиванию российской науки лбом» увенчаются успехом. Тогда у тех, кто страдает этой редкой формой рака появится шанс на жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU