2019-10-09T17:36:38+03:00
Происшествия

В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка

Потерпевший находится в реанимации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Москве мужчину жестоко избили и отняли у него 60 тыс. долларовВ Москве мужчину жестоко избили и отняли у него 60 тыс. долларовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве мужчина оказался в реанимации после того, как несколько неизвестных жестоко избили его и отняли 60 тысяч долларов. Инцидент попал на видео.

Нападение произошло у банка в Жулебино, на улице Генерала Кузнецова. Несколько нападавших отобрали у мужчины 60 тысяч долларов, а самого жестоко избили. После чего преступники скрылись.

Сейчас потерпевший находится в реанимации.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, правоохранительные органы расследуют другой инцидент, который также попал на камеры видеонаблюдения. В сентябре в центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена, незаметно вытащив из кармана его штанов миллион рублей.Анализируя кадры видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что кражу совершили двое неизвестных лиц кавказской внешности. Сразу после преступления они скрылись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин уволил своего советника Сергея Глазьева
Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь»
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе