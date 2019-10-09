В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-09T17:36:38+03:00

В Москве мужчину жестоко избили и отняли у него 60 тыс. долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Москве мужчина оказался в реанимации после того, как несколько неизвестных жестоко избили его и отняли 60 тысяч долларов. Инцидент попал на видео.

Нападение произошло у банка в Жулебино, на улице Генерала Кузнецова. Несколько нападавших отобрали у мужчины 60 тысяч долларов, а самого жестоко избили. После чего преступники скрылись.

Сейчас потерпевший находится в реанимации.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, правоохранительные органы расследуют другой инцидент, который также попал на камеры видеонаблюдения. В сентябре в центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена, незаметно вытащив из кармана его штанов миллион рублей.Анализируя кадры видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что кражу совершили двое неизвестных лиц кавказской внешности. Сразу после преступления они скрылись.

ИСТОЧНИК KP.RU